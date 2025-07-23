ВС РФ поразили противника при помощи самоходных гаубиц "Мста-С", сообщили в Минобороны

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Огневой налет российских военнослужащих группировки войск "Запад" лишил ВСУ управления подразделениями на участке фронта в ЛНР. Об этом рассказали в Минобороны России.

"Расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили узел связи, опорные пункты, блиндажи, бронетехнику и живую силу подразделений ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в ЛНР.

В результате огневого налета противник потерял управление подразделениями на данном участке фронта, что немедленно использовали штурмовые группы для дальнейшего наступления", - сказали в ведомстве.

Артиллерийские расчеты поражают районы сосредоточения живой силы и техники, командных пунктов и наблюдательных постов, складов боеприпасов, мобильных артиллерийских систем западного производства, площадок взлета БПЛА и командных пунктов управления дронами ВСУ. Также расчеты гаубиц прикрывают действия сухопутных войск и ведут контрбатарейную борьбу.

Огневое поражение ведется на дальностях в несколько десятков километров. Стрельба может производиться как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки.

По данным Минобороны, кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении всех выявленных целей. Затем военнослужащие оперативно покинули огневую позицию. Прибыв в район ожидания, они замаскировали самоходную установку и зашли в подземные укрытия.