Военные ВС РФ также поразили тяжелые гексакоптерыпротивника

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Восток" уничтожили дрон "Фурия" ВСУ на южнодонецком направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе ведения воздушной разведки на южнодонецком направлении был обнаружен беспилотный летательный аппарат "Фурия" ВСУ. Оператор FPV-дрона сопроводил цель до точки посадки и нанес точечный удар, уничтожив беспилотник", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Там добавили, что во время воздушного патрулирования были также уничтожены тяжелые гексакоптеры ВСУ, применяемые для сброса боеприпасов на позиции российских войск.