Как рассказали в Минобороны, ВС РФ выявили цели в лесополосе с помощью БПЛА

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Артиллеристы группировки войск "Восток" уничтожили украинские пункты управления беспилотниками и станцию радиоэлектронной борьбы на южнодонецком направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Артиллерийские расчеты группировки войск "Восток" уничтожили пункты управления БПЛА и станцию РЭБ противника" - сообщили в оборонном ведомстве. Там добавили, что цели были выявлены в лесополосе с помощью беспилотного летательного аппарата, после чего по ним был нанесен прицельный артиллерийский удар.

В Минобороны добавили, что в результате точных попаданий на южнодонецком направлении был уничтожен личный состав, выведены из строя средства связи, а также нарушено управление беспилотной авиацией противника.