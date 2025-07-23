Боевую задачу выполнили военнослужащие группировки "Центр", сообщили в Минобороны

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Центр" обеспечил продвижение подразделений на красноармейском направлении, уничтожив систему полевых укреплений подразделений ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчет модернизированной тяжелой огнеметной системы ТОС-1А группировки войск "Центр" нанес огневое поражение по укрепрайону ВСУ на красноармейском направлении. Применение термобарических снарядов позволило полностью уничтожить систему полевых укреплений формирований ВСУ вместе с личным составом противника, создав условия для продвижения штурмовых групп", - информировали в ведомстве.

Там отметили, что при получении координат целей расчет ТОС-1А прибыл на огневую позицию, навел установку на цель и выполнил точный залп реактивных термобарических снарядов на дистанцию более 20 км. Корректировка удара осуществлялась операторами беспилотников группировки в режиме реального времени.