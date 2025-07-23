Для атаки российские бойцы применили гаубицу Д-30

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Российские военнослужащие группировки войск "Днепр" уничтожили из гаубицы Д-30 укрепленный блиндаж Вооруженных сил Украины (ВСУ) с военнослужащими в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В Запорожской области расчет артиллерийского орудия Д-30 группировки войск "Днепр" нанес точный удар по укрепленному блиндажу и подвальному помещению, в котором укрывалась пехота ВСУ. Артиллерийский расчет <…> оперативно развернулся и произвел прицельный огонь, в результате чего находившаяся там пехота ВСУ была уничтожена", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что информация об укрывавшихся военнослужащих ВСУ была оперативно передана средствами воздушной разведки.