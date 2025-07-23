Десантники за неделю уничтожили более 60 дронов над Часовым Яром

В Минобороны отметили, что бойцы ВС РФ применяют специальные современные дроны-перехватчики

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Военнослужащие Ивановского гвардейского соединения ВДВ за неделю сбили более 60 дронов противника над Часовым Яром в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Обнаружив воздушный разведчик противника, FPV-дрон со спецустройством на большой скорости (до 300 км/ч) сближается с противником, пикирует на него и производит таран. В результате контакта беспилотник-разведчик противника или "Баба-яга" выходят из строя и падают на землю.

Только за прошедшую неделю подразделения ивановских десантников уничтожили подобным способом в небе над Часовым Яром более 60 разведывательных беспилотников самолетного типа и ударных БПЛА тяжелого класса типа "Баба-яга", - рассказали в оборонном ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что в бою подразделения противовоздушной обороны Ивановского гвардейского соединения ВДВ применяют специальные современные дроны-перехватчики.