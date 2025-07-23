Штурмовики "Востока" заходили в Комар по открытой местности

При появлении вражеских коптеров группа бойцов ныряла в лесопосадку, рассказал командир взвода с позывным Казбек

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Штурмовые группы 336-й отдельной бригады морской пехоты группировки войск "Восток" при освобождении села Комар ДНР заходили в него по открытой местности из-за труднопроходимости лесополосы. Об этом стало известно из видео, распространенного Минобороны России.

"Была поставлена задача командиром батальона: зайти в Комар, зачистить. Ушли, пошли по посадке. Посадка оказалась непроходимой, решили, когда солнце садилось, идти вдоль посадки по "открытке", - рассказал командир взвода с позывным Казбек.

Он добавил, что при появлении вражеских коптеров группа ныряла в лесопосадку. Благодаря выбранному способу передвижения группе удалось приблизиться к цели гораздо быстрее.

© Минобороны России

Штурмовик с позывным Кинолог рассказал, что при сдаче в плен украинского военного ВСУ открыли по нему огонь. Российские военнослужащие руководили его действиями, в результате чего тот остался жив.

"Сидели в закрепе, наблюдаем - из-за угла выходит противник с поднятыми руками. Огонь не открывали. Над нами летали вражеские "птички", начали работать минометы, прилетели FPV-дроны. Он побежал к нам, мы кричали ему: "Быстрее, быстрее", завели в здание и тем самым сохранили ему жизнь", - сказал Кинолог.

© Минобороны России

Министерство обороны России сообщило об освобождении населенного пункта Комар в ДНР 13 июня. В ведомстве отметили, что освобождение населенного пункта стало результатом скоординированных действий, в ходе которых подразделения прорвали эшелонированную оборону противника, зачистили более 1 100 строений и водрузили российские флаги.