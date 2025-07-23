В Минобороны отметили, что военные выполнили задачу при помощи беспилотника

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Военнослужащие 44-го армейского корпуса группировки "Север" уничтожили взводный опорный пункт и скопления живой силы противника на харьковском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты FPV-дронов 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили взводный опорный пункт и скопления живой силы ВСУ в зоне проведения СВО на Харьковском направлении.

На кадрах один из расчетов, получив координаты противника, произвел боевой вылет FPV-дрона с осколочно-фугасной боевой частью и уничтожил взводный опорный пункт подразделения ВСУ", - рассказали в оборонном ведомстве.

В Минобороны добавили, что в коллекции трофеев расчетов FPV-дронов числятся минометы разного калибра, множество БМП и БТР противника, а также танки и ствольная артиллерия.