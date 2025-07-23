Боевую задачу выполнили операторы FPV-дронов группировки, рассказали в Минобороны

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов группировки войск "Юг" уничтожили технику ВСУ, в том числе две бронемашины "Козак" и квадроцикл. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Операторы FPV-дронов отряда беспилотных летательных аппаратов "Ирбис" Южной группировки войск уничтожили две боевые бронированные машины "Козак" ВСУ", - следует из сообщения.

Там рассказали, что в районе населенного пункта Иванополье противник пытался организовать доставку живой силы на свои передовые позиции на бронетехнике. Замысел украинских вооруженных формирований был оперативно вскрыт российскими военными группировки, после чего бронетехника и личный состав внутри нее были уничтожены ударными FPV-дронами на оптоволоконном управлении.

В оборонном ведомстве также сообщили об уничтожении операторами FPV-дронов подразделения БПЛА артиллерийского полка 6-й мотострелковой дивизии 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск квадроцикла ВСУ в районе населенного пункта Константиновка.

Там отметили, что целями для дроноводов ВС РФ являются не только тяжелая бронетехника и вооружение, но и небольшие транспортные средства подвоза живой силы и боеприпасов, включая роботизированные тележки и мототехнику. Уничтожая их, российские военнослужащие срывают ротации украинских сил и затрудняют снабжение подразделений ВСУ.