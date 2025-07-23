Для остальных же иностранцев, участвующих в украинском конфликте, прежде всего важны деньги, заявил командир 7-й штурмовой бригады Добровольческого корпуса российских сил

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июля. /ТАСС/. Иностранцы, принимающие участие в боевых действия на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), являются кадровыми военными НАТО, которые нарабатывают беспрецедентный опыт на СВО в интересах своих государств. Такое мнение высказал ТАСС депутат Госдумы, командир 7-й штурмовой бригады Добровольческого корпуса российских сил в зоне СВО Александр Бородай.

"Наемников на Украине крайне мало, это в основном военнослужащие стран НАТО, которые обкатывают свои технологии на удобном для них театре военных действий, и они нарабатывают опыт для своих национальных вооруженных сил", - сказал собеседник агентства.

По его словам, для остальных иностранцев в рядах ВСУ, называемых наемниками, основной интерес заключается именно в деньгах, идеология для них вторична.

Ранее украинский военнопленный Анатолий Стягайло на видео Минобороны рассказал, что наемники прибывают на Украину из Ирландии, Колумбии, Польши, Японии, США и Германии.