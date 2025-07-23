Родственники десантников из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады на фоне потерь в Сумской области призывают объединиться против произвола командования украинской армии, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Массовые потери в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) являются главным фактором развития протестных настроений среди родных военнослужащих. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Массовые потери ВСУ, которые скрываются под списками "пропавших без вести", остаются главным фактором развития протестных настроений среди родственников украинских военнослужащих", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС силовики, родственники украинских десантников из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады на фоне потерь в Сумской области призывают объединиться против произвола командования ВСУ. Ранее родственники военнослужащих 80-й бригады ВСУ перестали получать компенсации от государства.

Кроме того, как сообщалось, родственники пропавших на сумском направлении украинских солдат 241-й отдельной бригады теробороны не получают компенсации и пытаются привлечь к себе внимание командования рекламой.