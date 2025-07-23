Российские бойцы перед этим отразили три атаки ВСУ, сообщил военный эксперт

ЛУГАНСК, 23 июля. /ТАСС/. Российские военнослужащие, отразив три атаки ВСУ у Торского в ДНР, заняли новые позиции в восточной части села. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Активными действиями наших подразделений в районе населенного пункта Торское в ДНР успешно отражены три атаки противника, после чего в ходе ответных мер ВС РФ заняли новые позиции на восточной окраине населенного пункта", - сказал он.

Эксперт добавил, что силы РФ взяли под свой контроль 2 км автодороги, ведущей в Кременную соседней ЛНР.

В целом в ходе боев на данном участке фронта противник потерял около взвода убитыми и ранеными, два автомобиля и три единицы бронетехники, уточнил Марочко.

15 июля Марочко сообщал ТАСС, что военнослужащие РФ отбили часть позиций восточнее Торского и ведут зачистку территории.