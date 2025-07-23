Российский дрон поразил орудие ВСУ, замаскированное в лесополосе

ДОНЕЦК, 23 июля. /ТАСС/. Расчет беспилотных летательных аппаратов 2-й гвардейской артиллерийской бригады 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск вывел из строя украинскую гаубицу Д-30 в районе Северска Донецкой Народной Республики. Видео объективного контроля предоставили в пресс-службе Южной группировки войск.

На кадрах российский дрон поражает орудие ВСУ, замаскированное в лесополосе.

В пресс-службе уточнили, что подразделения Южной группировки войск активно продвигаются в глубину обороны противника на северском направлении. "В этом особая заслуга расчетов БПЛА объединения Южного военного округа, которые днем и ночью ведут разведку целей противника и уничтожают их в опорных пунктах и на боевых позициях", - добавили там.