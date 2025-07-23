Цель была уничтожена операторами FPV-дронов 1-й гвардейской танковой армии

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов группировки войск "Запад" уничтожили украинскую САУ "Акация" в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе разведывательных мероприятий в зоне проведения СВО в Харьковской области военнослужащими разведывательного подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" с помощью разведывательного БПЛА была вскрыта замаскированная огневая позиция самоходной артиллерийской установки "Акация" ВСУ в лесистой местности, которая вела огонь в сторону наших позиций. После анализа полученных разведданных было принято решение об уничтожении САУ боевиков ВСУ", - сказано в сообщении.

Цель была уничтожена операторами FPV-дронов 1-й гвардейской танковой армии. На кадрах объективного контроля наблюдаются прямые попадания по машине и ее возгорание.