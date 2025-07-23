Моряки уничтожили малоразмерные цели огнем из штатных крупнокалиберных пулеметов и стрелкового вооружения

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Экипаж корвета "Гремящий" Тихоокеанского флота в ходе оперативных учений Военно-морского флота (ВМФ) "Июльский шторм" отработал практические действия по уничтожению безэкипажных катеров условного противника. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"После выхода в море из пунктов базирования сил Тихоокеанского флота в рамках оперативного учения Военно-морского флота "Июльский шторм" экипажи кораблей приступили к отработке практических действий. Так, экипаж корвета "Гремящий" отработал отражение атаки безэкипажных катеров условного противника при стоянке на незащищенном рейде", - говорится в сообщении.

Там рассказали, что после обнаружения мишеней, имитирующих скоростные малоразмерные цели, была объявлена боевая готовность группе антитеррора. Моряки уничтожили малоразмерные цели огнем из штатных крупнокалиберных пулеметов и стрелкового вооружения. Также в ходе тренировки оценивались практические навыки экипажа по ведению противоподводной диверсионной обороны корабля.

"Июльский шторм"

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в период с 23 по 27 июля под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей проводится оперативное учение Военно-морского флота "Июльский шторм" с привлечением сил Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии.

В ведомстве уточнили, что в ходе учений планируется проверить готовность группировок сил флотов и флотилии к решению нестандартных оперативных задач, комплексному применению высокоточного оружия большой дальности, беспилотных систем, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники. В министерстве отметили, что в море экипажи кораблей отработают развертывание в районы боевого предназначения, ведение противолодочных действий, оборону районов базирования и районов морской экономической деятельности. Будут также выполнены задачи по отражению атак средств воздушного нападения, безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов условного противника. Кроме того, экипажи кораблей отработают действия по обеспечению безопасности судоходства, нанесению одиночных и совместных ударов по объектам и корабельным группировкам неприятеля, в том числе с применением высокоточного оружия большой дальности.