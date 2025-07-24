В Ростехе уточнили, что в подавляющем большинстве случаев бойцы в современных войнах получают именно осколочные ранения

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Бронежилет "Оберег" спас российского бойца от одновременной атаки двух украинских дронов-камикадзе. Военнослужащий управлял транспортным средством, осуществлявшим снабжение подразделений, и получил только легкие ранения рук. Об этом сообщили в Ростехе.

"Это кадры из зоны СВО. На них [видны] последствия прилета двух вражеских дронов в "Ниву", осуществлявшую снабжение наших бойцов. Как видно, машина существенно пострадала - повреждены крыша и двигатель. При этом сидевший в машине герой жив - получил только легкие ранения рук. Боец не скрывает эмоций: спасибо бронежилету "Оберег.про". За счет большой площади защиты он "поймал" особо опасные осколки и защитил шею военнослужащего", - говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации.

В Ростехе уточнили, что в подавляющем большинстве случаев бойцы в современных войнах получают именно осколочные ранения. "Поэтому, кроме качественной защиты от пуль, наша амуниция имеет хорошие противоосколочные пакеты. Очередное наглядное подтверждение буквально только что мы получили из зоны СВО - наша экипировка спасла военнослужащего от дронов противника, атаковавших автомобиль", - отметили в госкорпорации.

В организации добавили, что бронежилет "Оберег.про" комплектуется керамическими бронеплитами классов Бр4 и Бр5. "Они выдерживают попадания мощных автоматных и винтовочных патронов, а плиты Бр5 способны даже остановить несколько выстрелов из пулемета. Производит эту экипировку наш тульский завод "Октава", - заявили в Ростехе.