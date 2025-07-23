В Минобороны сообщили, что грамотные и своевременные действия Рафаэля Петрищева позволили предотвратить атаку ВСУ на позиции российских войск

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Российский военнослужащий гвардии рядовой Рафаэль Петрищев сбил из стрелкового оружия беспилотник противника, предотвратив тем самым атаку ВСУ на российские позиции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Находясь на наблюдательном посту и ведя визуальное наблюдение за воздушным пространством, Рафаэль Петрищев обнаружил неустановленный беспилотный летательный аппарат. Мгновенно сориентировавшись в сложившейся обстановке, несмотря на угрозу артиллерийского обстрела, Рафаэль огнем из стрелкового оружия поразил беспилотник, в результате чего дрон потерял управление и упал в поле", - говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что грамотные и своевременные действия Петрищева позволили предотвратить атаку ВСУ на позиции российских войск, а также уничтожить беспилотник противника.