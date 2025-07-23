В условиях голода и хаоса из СССР в Польшу направлялись продовольственные поставки, медикаменты и теплая одежда, говорится в мультимедийном проекте ведомства "Не поработить, а восстановить"

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Красная армия, освободившая Польшу в начале 1945 года от нацистской оккупации, стала опорой полякам в восстановлении разрушенной страны. Об этом говорится в мультимедийном проекте Минобороны РФ "Не поработить, а восстановить".

"Освободив Польшу от нацистской оккупации в начале 1945 года, Красная армия стала опорой в восстановлении разрушенной страны. В городах, превращенных в руины, советские солдаты сразу же приступали к разминированию улиц, расчистке завалов, восстановлению порядка. Инженерные части и саперы, прошедшие сквозь ад фронтовых сражений, теперь трудились ради возрождения мирной жизни: восстанавливали железнодорожные пути, мосты, электростанции, водопроводы - все, без чего невозможно было представить возвращение к нормальной жизни", - говорится в сообщении министерства.

Так, в условиях голода и хаоса из СССР в Польшу направлялись продовольственные поставки, медикаменты, теплая одежда. На базе военных госпиталей Красной армии лечили не только бойцов, получивших ранения, но и мирных жителей, многие из которых остались без крыши над головой и средств к существованию. Сразу после освобождения столицы, несмотря на тяжелое военное положение, Советский Союз передал Варшаве в виде братской помощи хлеб, керосин, соль, нитки и другие необходимые вещи.

Красная армия также способствовала созданию в Польше новых органов власти, помогала налаживать работу школ, больниц, административных учреждений. Особую роль сыграли военные комендатуры.

"Местное население Польши встречало советских солдат как освободителей. Для многих поляков Красная армия стала символом избавления от фашистского гнета и первым помощником в возвращении к мирной жизни", - говорится в сообщении Минобороны России.