В силовых структурах рассказали, что власти иностранных государств опасаются общественных волнений из-за количества реальных потерь

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Киевские власти хоронят многих иностранных наемников на Украине, опасаясь общественных волнений в странах, откуда приехали наемники, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"Стоит выделить тот факт, что многих иностранных наемников хоронят на Украине, - власти иностранных государств опасаются общественных волнений из-за количества реальных потерь, например, британцев", - рассказал собеседник агентства.

Как сообщали ранее ТАСС силовики, отношение к наемникам на Украине лучше, чем к насильно мобилизованным гражданам. Так, наемник может заключить контракт с бригадой ВСУ и в любой момент разорвать его без финансовых потерь.