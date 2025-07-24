Марочко: армия РФ на 14 км вклинилась в оборону ВСУ у Юнаковки

Военный эксперт добавил, что участок фронта у этого населенного пункта "является наиболее результативным" у российской армии в Сумской области

ЛУГАНСК, 24 июля. /ТАСС/. Российские военнослужащие на 14 км вклинились в оборону ВСУ у населенного пункта Юнаковка Сумской области. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"Если мы говорим о вклинивании в оборону противника и продвижении наших войск на сумском направлении, то максимальное продвижение составило порядка 14 км - это как раз район Юнаковки", - сказал он.

Военный эксперт отметил, что участок фронта у Юнаковки "является наиболее результативным" у российской армии в Сумской области.