24 июля, 04:01,
обновлено 24 июля, 04:04
Военная операция на Украине

Марочко: армия РФ на 14 км вклинилась в оборону ВСУ у Юнаковки

Алексей Коновалов/ ТАСС
© Алексей Коновалов/ ТАСС
Военный эксперт добавил, что участок фронта у этого населенного пункта "является наиболее результативным" у российской армии в Сумской области

ЛУГАНСК, 24 июля. /ТАСС/. Российские военнослужащие на 14 км вклинились в оборону ВСУ у населенного пункта Юнаковка Сумской области. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

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"Если мы говорим о вклинивании в оборону противника и продвижении наших войск на сумском направлении, то максимальное продвижение составило порядка 14 км - это как раз район Юнаковки", - сказал он.

Военный эксперт отметил, что участок фронта у Юнаковки "является наиболее результативным" у российской армии в Сумской области. 

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