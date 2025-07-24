Эксперт де Латтр: ВСУ будут терять истребители из-за плохой подготовки пилотов

Аналитик в области геополитики и стратегии отметил, что у пилотов Украины нет боевого опыта и умения обращаться с современными самолетам

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Воздушные силы Украины будут все чаще терять самолеты иностранного производства из-за низкого уровня подготовки пилотов. Об этом заявил ТАСС французский эксперт по авиации, аналитик в области геополитики и стратегии Сириль де Латтр.

"Я как пилот хочу обратить внимание на один конкретный факт: можно иметь лучшие самолеты в мире, независимо от их страны происхождения или типа - четвертого или пятого поколения. Решающим фактором всегда будет подготовка и тренировка пилота. <...> Для Украины частота потерь Mirage, вероятно, будет расти, потому что у Украины нехватка пилотов, а те, что есть, плохо подготовлены", - отметил эксперт.

По словам эксперта, подготовка пилота занимает от 4,5 до 5 лет, а если речь идет о пилотах с "врожденным талантом", то время подготовки может сократиться до 3,5-4 лет. "Но даже после этого периода пилоты не обязательно готовы к реальным боевым действиям. А когда у вас, как сейчас на Украине, молодые пилоты без боевого опыта на Mirage и с минимальным общим опытом управления этими самолетами, а также F-16, не стоит ожидать ничего, кроме увеличения потерь", - подытожил де Латтр.

Ранее сообщалось, что в Волынской области потерпел крушение истребитель четвертого поколения Mirage 2000 французского производства.