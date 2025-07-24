ВС РФ очистили от мин "колокольчик" район белгородского приграничья

Территория, где работали российские саперы, согласно оперативной информации, была дистанционно заминирована украинскими боевиками, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Военнослужащие Международного противоминного центра в составе группировки войск "Север" уничтожили накладным зарядом неразорвавшиеся суббоеприпасы типа "Колокольчик" в одном из заминированных приграничных районов Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Саперная группа выдвинулась в район, который, по оперативной информации, был дистанционно заминирован боевиками ВСУ. В ходе разведки были обнаружены замаскированные сбросы, визуально похожие на "колокольчики" - это суббоеприпасы кассетной противопехотной мины западного производства высокого уровня опасности. Саперы уничтожили их на месте обнаружения методом накладного заряда", - говорится в сообщении.

Там добавили, что военные инженеры проводят работы по обнаружению и обезвреживанию самодельных взрывных устройств, неразорвавшихся сбросов с БПЛА и дронов-камикадзе ВСУ. Кроме остатков дистанционного минирования, в полях и лесополосах часто встречаются кассетные суббоеприпасы. В зависимости от степени угрозы взрывоопасные предметы уничтожаются на месте или вывозятся на специально оборудованный полигон для уничтожения.

При проведении всех мероприятий используются современные разнообразные образцы специальной военной техники и вооружения. Работы проводятся в специальных защитных костюмах разминирования ОВР (общевойсковой комплект разминирования), обеспечивающих безопасность саперов при работе с опасными находками. Каждое действие требует предельной концентрации и строгого соблюдения мер безопасности, так как противник часто использует мины-ловушки.

Старший сапер с позывным Дядя рассказал о процессе разминирования. "Площадь обширная, и мы работаем, как бы выстраиваемся в линии. Закрываем определенный квадрат; после того, как прошла группа саперов, следует контрольная группа. При обнаружении взрывоопасного предмета тот, кто его обнаружил, подает сигнал. Это либо поднятая вверх рука, либо, поскольку в лесном массиве заметить такое сложно, подается голосовая команда", - пояснил он.