Задачу выполнили расчеты самоходок "Мста-С", отметили в Минобороны

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Расчеты самоходок "Мста-С" группировки войск "Восток" поразили украинские пункты управления дронами в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.

"В районе населенного пункта Гуляйполе оператор разведывательного беспилотника выявил точки запуска БПЛА противника, а также места, откуда боевики вели управление боевыми дронами. По полученным координатам артиллерийские расчеты самоходных установок "Мста-С" нанесли точечные удары. В результате огневого поражения уничтожены пункты управления, личный состав, боеприпасы, а также подготовленные к запуску ударные БПЛА украинских националистов", - сказано в сообщении.

Также в ведомстве рассказали про операторов FPV-дронов группировки, которые, работая на южнодонецком направлении, сорвали ротацию украинских подразделений.

"Операторы ударных FPV-дронов обнаружили и поразили замаскированную в лесополосах автомобильную технику, на которой украинские боевики перевозили личный состав, а также доставку боеприпасов и продукты питания на передний край", - рассказали в Минобороны. После обнаружения цели были поражены.

В министерстве отметили и работу артиллеристов группировки на южнодонецком направлении. Расчет самоходной пушки "Гиацинт-С" вел огонь по координатам, переданным с разведывательного дрона "Орлан-30". В результате уничтожена живая сила и инженерные сооружения противника.