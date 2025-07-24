Корвет "Гремящий" на учениях ВМФ уничтожил ракетой подлодку условного противника

Закрытие района проведения стрельб обеспечивали корабли и суда войск и сил на северо-востоке РФ

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Экипаж корвета "Гремящий" Тихоокеанского флота в ходе оперативных учений Военно-морского флота (ВМФ) "Июльский шторм" уничтожил противолодочной ракетой субмарину условного противника. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"В ходе оперативного учения Военно-морского флота "Июльский шторм" корвет Тихоокеанского флота "Гремящий" выполнил пуск ракеты противолодочного комплекса по подводной учебной цели в акватории Тихого океана. В рамках отработки мероприятий по противодействию подводным лодкам условного противника экипаж отработал поиск и слежение за подлодкой. В установленное время боевая часть противолодочной ракеты успешно поразила учебную цель", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что закрытие района проведения стрельб обеспечивали корабли и суда войск и сил на северо-востоке России.

На флоте пояснили, что корабельный противолодочный ракетный комплекс предназначен для поражения подводных лодок. Для запуска противолодочных ракет используются универсальные пусковые установки, которые позволяют также применять крылатые ракеты "Оникс" и "Калибр".

В период с 23 по 27 июля под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей проводится оперативное учение ВМФ "Июльский шторм" с привлечением сил Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии.

К учениям привлечены более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники, свыше 15 тыс. военнослужащих.