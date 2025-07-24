Все российские военнослужащие пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Самолет Ил-76МД с российскими военными, возвращенными из украинского плена, приземлился в Подмосковье.

Соответствующие кадры показали в Минобороны России.

Ранее в Минобороны сообщили, что 23 июля в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ.

Все российские военнослужащие пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России.