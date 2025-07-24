Особенностью этого берегового ракетного комплекса является его высокая мобильность, рассказали в пресс-службе Каспийской флотилии

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Ракетный дивизион берегового ракетного комплекса (БРК) "Бал" Каспийской флотилии выполнил развертывание в позиционном районе в рамках оперативных учений Военно-морского флота "Июльский шторм". Об этом сообщили в пресс-службе флотилии.

"В рамках оперативного учения Военно-морского флота "Июльский шторм" ракетный дивизион берегового ракетного комплекса "Бал" Каспийской флотилии совершил марш протяженностью свыше 50 км в позиционный район и произвел развертывание пусковых установок на побережье", - информировали в пресс-службе.

Там отметили, что по прибытии в назначенный район военная техника была рассредоточена и замаскирована. В целях обеспечения безопасности выставлены посты воздушного наблюдения и радиоэлектронной борьбы. Личный состав дивизиона приступил к наблюдению за надводной обстановкой и классификации целей.

В пресс-службе пояснили, что особенностью БРК "Бал" является его высокая мобильность, быстрая смена позиции и готовность к применению ракетного оружия в короткие сроки. Комплекс "Бал" способен поражать цели на расстоянии до 120 км в любое время суток и при самых неблагоприятных погодных условиях, пусковые установки могут размещаться на скрытых позициях на удалении до 10 км от берега.

В период с 23 по 27 июля под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей проводится оперативное учение ВМФ "Июльский шторм" с привлечением сил Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии.

К учениям привлечены более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники, свыше 15 тыс. военнослужащих.