Марочко: армия РФ почти на 6 км вклинилась в оборону ВСУ у Мелового

Военный эксперт отметил, что так российские бойцы расширили плацдарм для дальнейшего продвижения

ЛУГАНСК, 24 июля. /ТАСС/. Российские военнослужащие, продвинувшись севернее и южнее населенного пункта Меловое Харьковской области, почти на 6 км вклинились в оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) на этом участке фронта. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"В районе населенного пункта Меловое Харьковской области нашим военнослужащим удалось продвинуться как севернее, так и южнее от данного населенного пункта. Вклинивание в оборону противника на данный момент здесь составляет почти 6 км, а ширина фронта - около 7 км", - сказал он.

Военный эксперт отметил, что вклиниванием в оборону ВСУ у Мелового российские бойцы расширили плацдарм для дальнейшего продвижения.