Реку удалось форсировать в результате рывка у Мелового, отметил военный эксперт

ЛУГАНСК, 24 июля. /ТАСС/. Военнослужащие РФ, вклинившись в оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Мелового Харьковской области, форсировали реку Верхняя Двуречная и закрепились на ее западном берегу. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Ранее Марочко сообщал ТАСС, что российские военнослужащие, продвинувшись севернее и южнее населенного пункта Меловое, почти на 6 км вклинились в оборону ВСУ на данном участке фронта.

"В результате рывка у Мелового ВС РФ удалось форсировать реку Верхняя Двуречная и закрепиться на ее западном берегу", - сказал он.