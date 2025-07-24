Военнослужащий провел дома несколько месяцев, пока сосед не написал на него донос в ТЦК

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Находящийся в российском плену украинский военнослужащий Эдуард Зверь рассказал, что дезертировал из ВСУ, чтобы присмотреть за женой после серьезной операции, но его по доносу соседа нашли ТЦК и снова отправили на фронт. Видео с его заявлениями распространило Минобороны РФ.

"Жена заболела, у нее тромбоз в животе был, кишечник. Сделали ей операцию, я за ней присматривал, пока она была в больнице. Дети за границу уехали, у нас их двое. Я с ней остался. Никто меня не искал, пока меня не сдали", - сказал Зверь. Военнослужащий провел с женой порядка пяти месяцев, пока на него не донес сосед после бытовой ссоры.

Он рассказал, что там, куда его отвезли перед отправкой в часть, основная доля призывников была возрастом 50 лет и старше. "Молодые, кто умнее был, тот за границу выехал еще до войны. А сейчас молодежи почти нет. Остались, наверное, дети и все", - подчеркнул Зверь.

В российский плен Зверь попал, как и многие сослуживцы, будучи загнанным в окоп. "Никто не бьет, все нормально. Кушать дают. Купаться, спать дают. А так у меня все нормально, никто меня не обижает. Жив, здоров. Можно сдаваться в плен, здесь нет ничего страшного", - заключил солдат.