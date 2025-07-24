В Северске РСЗО "Ураган" группировки "Юг" уничтожил пункт управления дронами ВСУ

Также российские войска атаковали укрытия и места скопления личного состава противника

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Расчет ракетной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" Южной группировки войск поразил скопления противника и уничтожил пункт управления беспилотной авиацией в Северске. Об этом сообщили журналистам в группировке войск "Юг".

"БПЛА обнаружили, а расчеты РСЗО "Ураган" 2-й гвардейской артиллерийской бригады 3-й общевойсковой армии уничтожили в населенном пункте Северск пункт управления БПЛА "Баба-яга" 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Кроме того, ударам реактивной системы подверглись укрытия и места скопления личного состава противника", - сказали в военном ведомстве.

Как отметил оператор беспилотника с позывным Акела, ведется активная работа по уничтожению вражеских дронов. "Ты их выявляешь и уничтожаешь, дуэлей как таковых не происходит", - сказал он.