В пресс-службе флота сообщили, что в рамках оперативных учений отрабатываются элементы защиты объектов морской экономической деятельности и стратегических коммуникаций

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Корабли Северного флота в ходе оперативных учений ВМФ "Июльский шторм" отразили налет средств воздушного нападения условного противника в Баренцевом море. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"В рамках оперативного учения "Июльский шторм", проводимого под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом России адмирала Александра Моисеева, корабли Северного флота отразили налет средств воздушного нападения условного противника в Баренцевом море. Ракетный крейсер "Маршал Устинов", большой противолодочный корабль "Адмирал Левченко", малые противолодочные корабли "Снежногорск" и "Юнга" отразили налет условного противника с применением комплексов противовоздушной обороны и выполнением боевой стрельбы по имитированным воздушным целям", - информировали в пресс-службе.

В ходе выполнения упражнений в составе корабельной тактической группы было отработано взаимодействие боевых расчетов радиотехнической и ракетно-артиллерийской боевых частей по обнаружению, классификации целей, их сопровождению и уничтожению. В боевой стрельбе по воздушным целям были задействованы зенитные ракетные комплексы и корабельная артиллерия, способные надежно обеспечивать противовоздушную оборону отряда кораблей при налете средств воздушного нападения условного противника с различных высот и направлений.

На флоте отметили, что для имитации атаки авиацией и крылатыми ракетами самолеты смешанного авиационного корпуса Северного флота осуществили постановку и пуски мишеней, имитирующих средства воздушного нападения. Воздушные мишени были успешно поражены боевыми расчетами зенитно-ракетных и артиллерийских комплексов кораблей.

В пресс-службе пояснили, что в рамках оперативных учений отрабатываются элементы защиты объектов морской экономической деятельности и стратегических коммуникаций, а также баз и пунктов базирования с учетом современного характера вооруженной борьбы на море. Один из основных практических элементов - отражение ударов средств воздушного нападения условного противника, атак безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов.