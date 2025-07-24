В Южной группировке сообщили, что российские операторы БПЛА также уничтожают на направлении украинские станции космической связи и антенны ретрансляторов

ЛУГАНСК, 24 июля. /ТАСС/. Расчеты FPV-дронов Южной группировки ежедневно уничтожают свыше десятка украинских пунктов управления БПЛА в районе Северска и Константиновки в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в группировке, предоставив кадры объективного контроля работы расчетов 2-й гвардейской артиллерийской бригады 3-й общевойсковой армии.

"Более десятка пунктов управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ ежедневно ликвидируют беспилотные подразделения Южного военного округа на северском направлении в районах населенных пунктов Северск и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

Также российские операторы БПЛА уничтожают на направлении украинские станции космической связи и антенны ретрансляторов.