Пострадали четыре человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

БЕЛГОРОД, 24 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с применением 83 боеприпасов и 59 беспилотников нанесли удары по 7 районам Белгородской области за прошедшие сутки. Четыре человека получили ранения, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворону, поселку Горьковский, селам Безымено, Дунайка, Козинка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Вторая и Сподарюшино выпущено 24 боеприпаса в ходе 5 обстрелов и нанесены удары 7 беспилотников. В городе Грайвороне в результате удара FPV-дрона по коммерческому объекту пострадали три женщины", - написал он, добавив, что в округе повреждены четыре автомобиля, два коммерческих объекта, три частных дома, хозпостройка и гараж.

По информации главы региона Краснояружский район атакован с помощью 55 боеприпасов и 12 беспилотников, за медицинской помощью обратился боец самообороны, который пострадал 2 июля из-за детонации FPV-дрона в селе Илек-Пеньковка. По территории Шебекинского округа выпущено 4 боеприпаса и 11 беспилотников, повреждены 2 автомобиля, 21 частный дом, газовая труба, линия электропередачи, 3 надворные постройки, на территории предприятия повреждены здания и 2 единицы техники.

По Валуйскому округу выпущен 21 беспилотник, повреждены административное здание предприятия, 2 складских помещения, автомобиль, частный дом и линия электропередачи. В Волоконовском районе после атаки двух беспилотников повреждены объект связи и линия электропередачи.

В Белгородском районе по селам Бочковка, Петровка и Устинка совершены атаки четыре беспилотников, из которых три сбиты, повреждено частное домовладение. "В Борисовском районе села Байцуры и Беленькое атакованы по одному беспилотнику, один из которых сбит. В селе Байцуры повреждены частный дом и хозяйственная постройка", - добавил Гладков.