Также уничтожены шесть управляемых авиационных бомб и управляемая ракета большой дальности "Нептун"

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки 6 управляемых авиабомб, управляемую ракету большой дальности "Нептун" и 217 беспилотников самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб", - сказали в ведомстве.

Также уничтожены 217 БПЛА самолетного типа противника и управляемая ракета большой дальности "Нептун", отметили в Минобороны.

По данным Минобороны, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 664 самолета, 283 вертолета, 72 195 беспилотных летательных аппаратов, 623 зенитных ракетных комплекса, 24 316 танков и других боевых бронированных машин, 1 581 боевая машина реактивных систем залпового огня, 27 780 орудий полевой артиллерии и минометов, 38 645 единиц специальной военной автомобильной техники.