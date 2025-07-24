Ранее глава военной администрации подконтрольной Киеву части ДНР Вадим Филашкин призвал жителей города эвакуироваться

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Порядка 30 тыс. жителей Краматорска Донецкой Народной Республики остаются в городе и ждут его освобождения российскими бойцами, сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

"Уже сегодня гауляйтер Краматорска (глава военной администрации подконтрольной Киеву части ДНР Вадим Филашкин - прим. ТАСС) кричит во все трубы, истерит о том, чтобы из Краматорска начали срочную эвакуацию. Они рассказывают о том, что сегодня в Краматорске проживает порядка 55 тыс. человек. Понятно, что цифры выдуманные, цифры придуманные. По сути, там на сегодняшний день - порядка 30 тыс. жителей. Даже немножко меньше. Но как бы там ни было - люди не собираются, не желают покидать населенный пункт. <…> Люди ждут русские войска. Люди в надежде, что мы вот-вот уже подойдем как можно ближе к населенному пункту и начнем также его освобождать", - сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".

Глава военной администрации подконтрольной Киеву части ДНР Вадим Филашкин 23 июля призвал жителей Краматорска эвакуироваться из города.