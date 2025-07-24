Белоусов провел совещание по вопросам цифрового и технологического развития МО РФ

Министр обороны также сообщил о создании комплексной системы информационного взаимодействия в тактическом звене

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Андрей Белоусов провел совещание по вопросам цифрового и технологического развития Минобороны РФ. Об этом сообщили в военном ведомстве.

"Глава военного ведомства провел совещание с представителями органов военного управления по вопросам цифрового и технологического развития Минобороны", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Белоусов также сообщил о создании комплексной системы информационного взаимодействия в тактическом звене. "Картина впечатляющая, много сделано. Сегодня рассмотрим вопрос создания комплексной системы информационного взаимодействия в тактическом звене - то, что качественно должно повысить ситуационную осведомленность командиров тактического звена", - сказал Андрей Белоусов, отметив, что система находится в состоянии доработки.