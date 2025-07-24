Данные объективного контроля подтвердили точное попадание и уничтожение внедорожника

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Расчет FPV-дрона на оптоволокне группировки войск "Запад" уничтожил замаскированный украинский пикап в Харьковской области, сообщили в Минобороны России.

"Военнослужащими разведывательного подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО в Харьковской области с помощью БПЛА был выявлен пикап ВСУ, замаскированный в лесополосе. <…> Обнаруженная цель была оперативно уничтожена расчетом FPV-дрона с оптоволоконным управлением 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что данные объективного контроля, полученные в режиме реального времени, подтвердили точное попадание и уничтожение внедорожника.