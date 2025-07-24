24 июля, 17:26,
обновлено 24 июля, 17:43

Путин: подводные ракетоносцы позволяют России обеспечивать баланс сил в мире

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Глава государства отметил, что строительство таких кораблей приоритетно для страны

СЕВЕРОДВИНСК /Архангельская область/, 24 июля. /ТАСС/. Строительство подводных стратегических ракетоносцев приоритетно для России, поскольку позволяет обеспечивать мировой баланс сил. Это отметил президент РФ Владимир Путин на совещании по стратегии подводных сил ВМФ.

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"Это одно из приоритетных направлений наращивания группировки стратегических подводных сил, и, естественно, приоритетом, прежде всего, здесь является строительство стратегических подводных ракетоносцев", - подчеркнул президент.

Такой тип кораблей, заметил верховный главнокомандующий, - "одна из важнейших составляющих ядерной триады, которая позволяет России поддерживать баланс сил в мире". 

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