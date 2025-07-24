Путин: подводные ракетоносцы позволяют России обеспечивать баланс сил в мире

Глава государства отметил, что строительство таких кораблей приоритетно для страны

СЕВЕРОДВИНСК /Архангельская область/, 24 июля. /ТАСС/. Строительство подводных стратегических ракетоносцев приоритетно для России, поскольку позволяет обеспечивать мировой баланс сил. Это отметил президент РФ Владимир Путин на совещании по стратегии подводных сил ВМФ.

"Это одно из приоритетных направлений наращивания группировки стратегических подводных сил, и, естественно, приоритетом, прежде всего, здесь является строительство стратегических подводных ракетоносцев", - подчеркнул президент.

Такой тип кораблей, заметил верховный главнокомандующий, - "одна из важнейших составляющих ядерной триады, которая позволяет России поддерживать баланс сил в мире".