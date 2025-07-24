Путин: ВМФ в ближайшие годы пополнится несколькими подводными ракетоносцами

Подлодки будут вооружены баллистическими ракетами "Булава", отметил глава государства

СЕВЕРОДВИНСК /Архангельская область/, 24 июля. /ТАСС/. Морские ядерные силы России в ближайшие годы пополнятся еще четырьмя подводными лодками проекта "Борей-А", две из них уже находятся на стадии строительства. Подлодки будут вооружены баллистическими ракетами "Булава", заявил президент РФ Владимир Путин на совещании о стратегии развития подводных сил ВМФ РФ.

"В ближайшие годы наши морские ядерные силы в плановом порядке пополнят еще четыре подводные лодки проекта "Борей-А", две из них на стадии строительства находятся. Эти стратегические подводные лодки последнего поколения вооружены баллистическими ракетами "Булава", а также другим современным оружием", - сказал глава государства.

Ранее Путин принял участие в церемонии подъема флага на атомоходе "Князь Пожарский" - восьмом в серии "Борей/Борей-А". Каждый из кораблей этой серии несет по 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава" с разделяющимися головными частями индивидуального наведения разработки Московского института теплотехники.