Путин: будущее ВМФ России во многом определят морские роботизированные комплексы

Президент назвал важнейшей задачей обеспечить первенство РФ в этой области

СЕВЕРОДВИНСК /Архангельская область/, 24 июля. /ТАСС/. Будущее российского Военно-морского флота сегодня во многом определяют перспективные отечественные разработки, в частности - многофункциональные роботизированные комплексы. Россия должна обеспечить себе первенство в этой области, подчеркнул президент РФ Владимир Путин, открывая совещание по вопросам развития ВМФ.

"Последнее, что хотел бы обсудить [в ходе текущего совещания], - это перспективные разработки в области подводных морских многофункциональных роботизированных комплексов. Очевидно, что именно эти вооружения, именно это оружие во многом определят завтрашний день ВМФ", - отметил глава государства.

Именно поэтому, по его словам, важнейшая задача на сегодняшний день - обеспечить первенство России в этой области.