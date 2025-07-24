Президент назвал это очень хорошими темпами

СЕВЕРОДВИНСК /Архангельская область/, 24 июля. /ТАСС/. Российские судостроители вводят в строй ВМФ до двух подводных лодок ежегодно. Такие данные привел президент РФ Владимир Путин на совещании по стратегии подводных сил ВМФ и высоко оценил темпы строительства.

"Только за последние шесть лет в состав Военно-морского флота вошли пять стратегических ракетоносцев проекта "Борей-А" и четыре многоцелевые подводные лодки проекта "Ясень-М", - отметил верховный главнокомандующий. - Каждый год по две лодки практически, 1,5 вводим".

"Это очень хорошо", - заключил президент.