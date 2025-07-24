Президент напомнил, что в 2024 году утвердили комплексную целевую программа по такой подводной лодке пятого поколения

СЕВЕРОДВИНСК /Архангельская область/, 24 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития российского Военно-морского флота ожидает доклада о ходе реализации программы по созданию подводной лодки стратегического назначения в пятом поколении.

В 2024 году, напомнил глава государства, была утверждена комплексная целевая программа по созданию такой подводной лодке нового, уже пятого поколения. "Сегодня хотел бы услышать, как продвигается работа по реализации данной программы", - подчеркнул Путин, открывая совещание.