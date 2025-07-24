Он должен быть способным ответить на любые угрозы, отметил глава государства

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Российский флот должен иметь хорошее современное оснащение, чтобы дать адекватный ответ на сегодняшние и будущие угрозы. На это указал президент России Владимир Путин на совещании по стратегии подводных сил ВМФ.

"У нас должен быть современный, хорошо оснащенный флот, способный адекватно ответить и на сегодняшние, и на будущие угрозы и риски", - подчеркнул он.

"Повышение возможностей ВМФ, в том числе подводных сил, является одной из приоритетных задач, - указал Путин. - Мы ей придаем первостепенное значение".