Российские военные отрезают логистику ВСУ со стороны Павлограда, отметил советник главы ДНР

ДОНЕЦК, 24 июля. /ТАСС/. Освобождение поселка Зверево в ДНР означает заход российскими штурмовиками в Красноармейск с юго-западной стороны, рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

"Освобождение Зверева означает для наших сил заход на юго-западную окраину Красноармейска", - сказал советник.

Кроме того, это отрезает логистику ВСУ со стороны Павлограда. "Фактически днепропетровская трасса для группировки ВСУ отрезана", - подытожил Кимаковский.

Ранее в силовых структурах сообщили ТАСС о начале боев на юге и юго-западе Красноармейска.

24 июля в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Зверево в ДНР.