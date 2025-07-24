По данным советника главы ДНР, освобождение поселка дает возможность усилить огневое давление на группировку ВСУ в самом городе

ДОНЕЦК, 24 июля. /ТАСС/. Освобождением населенного пункта Новоэкономическое в ДНР российские войска подошли вплотную к северо-востоку Димитрова (Мирнограду), рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

"С освобождением поселка Новоэкономическое наши силы подошли вплотную к северо-восточной части Димитрова", - сказал советник.

Также, по данным Кимаковского, освобождение поселка дает возможность усилить огневое давление на группировку ВСУ в самом городе.

24 июля в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой войск "Центр" населенного пункта Новоэкономическое в ДНР.