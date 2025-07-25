Марочко: армия РФ зачищает сразу два поселения у Красноармейска ДНР

Речь о населенных пунктах Перше Травня и Троянда

ЛУГАНСК, 25 июля. /ТАСС/. Российские бойцы, взяв Зверево, параллельно ведут зачистку сразу двух населенных пунктов у Красноармейска (украинское название - Покровск) Донецкой Народной Республики - Перше Травня и Троянда. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, взятие армией РФ 24 июля Зверево говорит о начале боев в Красноармейске, поскольку этот населенный пункт "плавно перетекает в Красноармейск".

"Более того, по моей информации идут зачистки населенного пункта Перше Травня и Троянда. И, естественно, это все в окрестностях Зверева. Я думаю, что в ближайшее время Министерство обороны [РФ] также заявит о их освобождении", - сказал он со ссылкой на собственные источники.