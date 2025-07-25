По словам парламентария, военнослужащие "разуверились в идеях киевского режима и решили сдаться"

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июля. /ТАСС/. Все больше сдающихся в плен военнослужащих Вооруженных сил Украины в серой зоне СВО оказываются насильно мобилизованными территориальными центрами комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом сообщил ТАСС депутат Госдумы генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

"Из серой зоны выходит все больше военнослужащих ВСУ, которые были насильно мобилизованы ТЦК. [Они] разуверились в идеях киевского режима и решили сдаться в плен", - сказал депутат.

Серая зона - территория проведения военных действий, не подконтрольная ни одной из сторон.