Моряки-противолодочники выполнили различные виды стрельбы по видимым и закрытым целям на побережье полуострова Рыбачий

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота "Адмирал Левченко" провел бой с условным противником в Баренцевом море в рамках оперативных учений ВМФ "Июльский шторм". Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"Большой противолодочный корабль Северного флота "Адмирал Левченко" провел бой с условным противником в Баренцевом море в рамках оперативного учения ВМФ России "Июльский шторм". Моряки-противолодочники выполнили различные виды стрельбы артиллерией по видимым и закрытым береговым целям, расположенным на побережье полуострова Рыбачий и имитирующим огневые точки и командные пункты противника", - информировали в пресс-службе.

По его данным, экипаж корабля также отработал эпизод по противовоздушной обороне со стрельбой из зенитных ракетных комплексов и артиллерии по имитированной воздушной цели. Мастерство в уничтожении воздушных целей продемонстрировали боевые расчеты зенитного ракетного комплекса "Кинжал" и артиллерийского комплекса АК-100. Отражая удар условного противника высокоточным ракетным оружием, экипаж БПК также отработал постановку помех и ложных целей с помощью комплексов радиоэлектронной борьбы.

В пресс-службе отметили, что в ходе оперативных учений ВМФ России "Июльский шторм" моряки Северного флота решают комплексные задачи по защите морских коммуникаций и объектов морской экономической деятельности в Арктике, отрабатывают оборону пунктов базирования и гарнизонов Северного флота.

В период с 23 по 27 июля под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей проводится оперативное учение ВМФ "Июльский шторм" с привлечением сил Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии.

К учениям привлечены более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники, свыше 15 тыс. военнослужащих.