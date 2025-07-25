Экипажи осуществили поиск учебных мин электромагнитными, акустическими и контактными тралами

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Корабли противоминной обороны Балтийского флота выполнили задачи по предназначению в рамках оперативных учений ВМФ "Июльский шторм". Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"В рамках оперативного учения Военно-морского флота "Июльский шторм" экипажи тральщиков соединения охраны водного района Балтийской военно-морской базы Балтийского флота выполнили задачи по предназначению. В ходе ведения совместного поиска и траления мин в заданном квадрате кораблями были успешно обнаружены и уничтожены порядка 20 учебных мин", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что базовый тральщик "Александр Обухов" и рейдовый тральщик "Василий Поляков" отработали маневрирование, постановку тралов, поиск морских мин и произвели траление определенного участка морской акватории. В частности, экипажи осуществили поиск учебных мин электромагнитными, акустическими и контактными тралами.

Кроме того, экипажи противоминных кораблей выполнили боевое упражнение по отражению атак безэкипажных катеров условного противника и плавающих мин из малокалиберной артиллерии и крупнокалиберных пулеметов. Тральщики также отработали слаженность действий в группе, выполнили совместное маневрирование и организацию обороны группы при переходе морем и в точках якорной стоянки.

В период с 23 по 27 июля под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей проводится оперативное учение ВМФ "Июльский шторм" с привлечением сил Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии.

К учениям привлечены более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники, свыше 15 тыс. военнослужащих.