После совершения перехода в заданную точку "Орел" погрузился в подводное положение, чтобы скрытно развернуться и приготовиться к стрельбе по корабельной группировке условного противника

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Атомный подводный ракетный крейсер "Орел" Северного флота приступил в Баренцевом море к выполнению задач оперативных учений ВМФ "Июльский шторм". Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"Атомный подводный ракетный крейсер "Орел" приступил к выполнению задач по предназначению в Баренцевом море в рамках оперативного учения ВМФ России "Июльский шторм". Безопасный выход атомного подводного крейсера из пункта базирования накануне обеспечило подразделение по борьбе с противодиверсионными силами и средствами подводных сил Северного флота", - информировали в пресс-службе.

Там уточнили, что после совершения перехода в заданную точку атомоход "Орел" погрузился в подводное положение с задачей скрытно развернуться в назначенном районе в готовности к применению ракетного оружия по корабельной группировке условного противника.

В пресс-службе отметили, что в Баренцевом море развернуто несколько корабельных группировок разнородных сил. В том числе подводные лодки разных типов и классов. Совместно с надводными кораблями они отрабатывают различные варианты действий сил Северного флота для гарантированного обеспечения безопасности РФ в арктическом регионе.

В период с 23 по 27 июля под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей проводится оперативное учение ВМФ "Июльский шторм" с привлечением сил Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии.

К учениям привлечены более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники, свыше 15 тыс. военнослужащих.